Росія нацьковує нації: Анджей Дуда розповів про російську пропаганду в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про російську пропаганду, з якою країни мають справу вже кілька років.

Про це Дуда розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Весь час Москва і всі московські радіо- і телеканали, і все, що російський режим транслює в Інтернеті, хочуть нав'язати це російське бачення світу. Я б сказав так: вони бачать інших такими, якими вони є самі. Вони нападають на інших, вони намагаються забрати чужі землі, вони намагаються поневолити інші народи, тому їм може здаватися, що всі навколо них однакові", - зазначив Дуда.

За його словами, Польща ніколи ні до кого не висувала жодних претензій. Країна прагне "жити в мирі, спокої та будувати добросусідські відносини".

"Найкращим доказом того, що ми можемо мирно жити разом, є те, що ми відчуваємо, перебуваючи в Європейському Союзі, де фактично майже немає кордонів між Польщею та нашими сусідами в ЄС. Ми всі перебуваємо в Шенгенській зоні. Ви можете їхати в Німеччину, не зупиняючи машину, ніхто нікого не контролює на кордоні, ви можете купити нерухомість в Німеччині, німці можуть купити квартиру в Польщі, вони можуть жити в Польщі, поляки можуть жити в Німеччині, в будь-якій іншій країні ЄС, в Чехії, Словаччині, Австрії, куди захочуть поїхати. Немає жодних проблем з перетином кордону. Ми хочемо, щоб так само було з Україною і, сподіваємося, в майбутньому з Білоруссю", - зазначив президент Польщі.

Радянський режим, режим радянської Росії, за словами очільника Польщі, забрав це.

"Він забрав наші паспорти, він замкнув нас за залізною завісою, нам не дозволяли виїжджати на Захід. Лише небагатьом було дозволено виїхати на Захід, насамперед тим, хто підписав якусь спеціальну обіцянку, хто доносив на інших комуністичним службам. Таким людям дозволяли виїхати, а людям, які жили нормальним життям, які намагалися жити чесно, які чекали того часу, коли вони будуть вільні, не дозволяли виїжджати", - наголосив Дуда.

Він також додав, що Росія продовжує жити "в ув'язненні" та існує в ізоляції. Ба більше, країна-агресорка ізолює величезну частину свого населення і весь час "годує його пропагандою", і в цій пропаганді РФ описує всіх навколо себе як агресорів, коли це брехня і абсолютно неправда.

"Саме російський режим є агресивним, і ця війна, яку сьогодні переживає Україна, ця жорстокість і брутальність є якраз проявом російського неоколоніалізму", - додав Дуда.

Нагадаємо, пропаганда Кремля все ще намагається просунути свої наративи через іноземних спікерів та медіа.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали дезінформаційну кампанію щодо Чорнобильської АЕС.

Водночас в РНБО попередили про фейки, які розповсюджують також ЗМІ Угорщини. Це стосується розпалювання конфліктів між українцями та угорцями на Закарпатті.

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