Росія стверджує, що Україна нібито обстріляла Бєлгородщину з "Ураганів"

Нібито ракети вдалося збити.
Росіянам знову щось "ввижається": російська система "ППО" нібито о 3:45 30 вересня "припинила теракт київського режиму".
Про це заявили в Міністерстві оборони Росії.
Мовляв, "система ППО" збила над Бєлгородською областю дев'ять снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган"».
"Ураган" - радянська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 220 міліметрів. Комплекс був прийнятий на озброєння у 1975 році.
Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині ніби спрацювала "ППО" після спроби обстріляти Україну.
Додамо, що у Брянській області через ймовірний "приліт" зникло світло.
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