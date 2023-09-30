Росія стверджує, що Україна нібито обстріляла Бєлгородщину з "Ураганів"

Росіянам знову щось "ввижається": російська система "ППО" нібито о 3:45 30 вересня "припинила теракт київського режиму".

Про це заявили в Міністерстві оборони Росії.

Мовляв, "система ППО" збила над Бєлгородською областю дев'ять снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган"».

"Ураган" - радянська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 220 міліметрів. Комплекс був прийнятий на озброєння у 1975 році.

Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині ніби спрацювала "ППО" після спроби обстріляти Україну.

Додамо, що у Брянській області через ймовірний "приліт" зникло світло.