Росія суттєво нарощує війська на кордонах з Україною - заява НАТО

НАТО постійно проводять моніторинг дій РФ на Донбасі.

Північноатлантичний Альянс закликав Росію припинити ескалацію та зменшити напругу на кордонах з Україною.

Про це сьогодні, 19 листопада, у Берліні під час семінару «Дискусії навколо НАТО – 2021» заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За його словами, у НАТО уважно стежать за розвитом нарощування військ РФ біля українських кордонів. Також він зауважив, що Росія зараз використовую таку тактику, коли планувала захопити території Грузії та України у 2014 році. Росія вдається до актів агресії проти сусідів, вона втручається у справи інших країн, інвестує значні ресурси у власні військові спроможності, включаючи нові розвинуті системи ядерної зброї.

"Ми бачимо її суттєве військове нарощування неподалік від кордонів України, а також у Криму, на окупованій території України. Ми бачимо незвичайну концентрацію військ і ми знаємо, що Росія використовувала такого типу сили до цього, для інтервенції та захоплення територій інших країн – Грузії й Україн", - сказав Генеральний секретар НАТО.

Генсек НАТО наголосив, що вони надали Україні політичну та військову підтримки, зокрема, йдеться про тренування військ. Він запевнив, що у НАТО постійно проводять моніторинг дій на Донбасі.

"Ми бачили, що Росія має не лише спроможність, але також бажання, щоб використовувати силу проти сусідів, проти України, в Криму, який є частиною України, проти Грузії… Вони (РФ - ред.) все ще мають військові сили в Молдові, проти волі уряду цієї країни. Тож, це є частиною тенденції, на яку НАТО надало відповідь. Частково – наданням Україні політичної та військової підтримки, включаючи тренування військ та допомогу у розбудові спроможностей. Союзники нарощують такі зусилля. По-друге, ми, проводимо уважний моніторинг того, що там відбувається", - сказав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі політичного шоу "Право на владу" розповів про плани Кремля щодо України.

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