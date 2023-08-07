Росія та Білорусь планують організувати нову гібридну міграційну кризу у Польщі

Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і не така хаотична, як два роки тому, але все одно викликає занепокоєння.

Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік, передає агентство AFP.

Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і "не така хаотична, як два роки тому", але все одно викликає занепокоєння.

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"Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною".

Керівник Прикордонної служби Польщі Томаш Прага своєю чергою назвав білоруські служби "злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією" і "отримує з цього величезні прибутки".

За його словами, лише цього року з Білорусі до Польщі намагались в’їхати 19 тисяч мігрантів, з них чотири тисячі – тільки за червень, тоді як за весь 2022 їх було 16 тисяч.

Нагадаємо, 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу у Польщі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.

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