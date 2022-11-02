Росія та Білорусь розпочали підготовку до спільних навчань "Щит Союзу-2023" – Міноборони РБ

Мінськ повідомив про підготовку до спільних із Москвою військових навчань.
Білорусь та Росія розпочали підготовку до проведення спільного оперативного військового навчання "Щит Союзу-2023".
Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
"Обговоримо основи задуму спільного оперативного навчання Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь "Щит Союзу - 2023", який стане головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ наступного року", - сказав він під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.
Спільне угруповання військ РФ та Білорусі
Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу.
Також Лукашенко заявив, що Захід нібито розглядає "варіанти можливої агресії проти Білорусі", зокрема і застосування ядерної зброї.
Після цього очільник міноборони Білорусі Віктор Хренін записав відеозвернення, в якому запевнив, що його країна не хоче воювати "ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями".
Пізніше Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.
В Об'єднаних сил ЗСУ зазначили, що Україна постійно готується до ймовірного наступу з боку Білорусі. Проте для наступу з Білорусі на Україну потрібно близько 50-70 тисяч військовослужбовців.
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