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Росія та Білорусь зміцнюють військове співробітництво: що це означає для України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія та Білорусь зміцнюють військове співробітництво: що це означає для України

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. ФОТО: Міністерство оборони Білорусі

Хренін прилетів до столиці РФ для участі у виставці "Армія-2023", на яку Путін побоявся приїхати.

У Москві у понеділок, 14 серпня, відбулася зустріч очільників Міноборони Білорусі та Росії Віктора Хреніна та Сергія Шойгу, на якій вони обговорили посилення обороноздатності "Союзної дерджави".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РБ. 

Відповідно до інформації, Шойгу та Хренін обговорювали військове та військово-технічне співробітництво.

Зазначається, що Хренін прилетів до столиці РФ для участі у виставці "Армія-2023", а також у конференції з безпеки. Білоруський міністр виступив на відкритті форуму, заявивши про зміцнення обороноздатності Союзної держави, яке стало "результатом взаємовигідної кооперації та посилення інтеграційних процесів між підприємствами білоруського та російського оборонно-промислових комплексів".

Як повідомляли раніше, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що Кремль готує нову мобілізацію.

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Дата публікації
Перегляди
373
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