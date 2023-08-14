Росія та Білорусь зміцнюють військове співробітництво: що це означає для України

Хренін прилетів до столиці РФ для участі у виставці "Армія-2023", на яку Путін побоявся приїхати.

У Москві у понеділок, 14 серпня, відбулася зустріч очільників Міноборони Білорусі та Росії Віктора Хреніна та Сергія Шойгу, на якій вони обговорили посилення обороноздатності "Союзної дерджави".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РБ.

Також читайте Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

Відповідно до інформації, Шойгу та Хренін обговорювали військове та військово-технічне співробітництво.

Зазначається, що Хренін прилетів до столиці РФ для участі у виставці "Армія-2023", а також у конференції з безпеки. Білоруський міністр виступив на відкритті форуму, заявивши про зміцнення обороноздатності Союзної держави, яке стало "результатом взаємовигідної кооперації та посилення інтеграційних процесів між підприємствами білоруського та російського оборонно-промислових комплексів".

Як повідомляли раніше, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що Кремль готує нову мобілізацію.

Читайте також: