Росія та Іран готують протести з насильством у США після виборів – розвідка

Зазначається, що РФ, ймовірно, спробує розпалити протести у Штатах, незалежно від того, хто виграє вибори.

Росія та Іран можуть спробувати спровокувати насильницькі протести у США після президентських виборів у листопаді. Мета – посилити розкол, поставити під сумнів результати виборів і ускладнити передавання президентської влади.

Про це повідомляє AP з посиланням на попередження від високопосадовців розвідки у розсекреченій записці.

В опублікованій офісом директора національної розвідки США записці йдеться, що Росія та Іран можуть підтримувати насильницькі протести чи самостійно таємно організовувати заходи, або заохочувати до участі у запланованих заходах місцеві групи. Метою було б посилити розкол, поставити під сумнів результати виборів і ускладнити передавання президентської влади.

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За інформацією із записки, у січні російська військова розвідка намагалася завербувати громадянина США для організації протестів на його батьківщині. Американець, ймовірно, не знав, що контактував з російськими агентами.

США вперше звинуватили іранський уряд у прихованій підтримці протестів проти американської підтримки Ізраїлю під час війни в Газі. Розвідка дізналася, що пов’язані з Іраном особи запропонували покрити витрати на поїздку на протести цього року у Вашингтоні.

За словами чиновників, цього року існує більший ризик того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів. Усе тому, що офіційні особи Ірану та РФ тепер краще розуміють складний процес, який Штати використовують для сертифікації голосування.

Зазначається, що особливо ризикованим є період між днем виборів та інавгурацією нового президента, оскільки іноземні противники та внутрішні екстремісти можуть спробувати зірвати сертифікацію виборів, використовуючи оманливі твердження або невинні порушення. Занепокоєння щодо безпеки вже спонукало працівників виборчих дільниць у деяких громадах встановити куленепробивне скло та тривожні кнопки.

Побоювання політичного насильства зросли на тлі занепокоєння щодо розширення поляризації та зростання недовіри – тенденції, яку противники США намагалися прискорити, використовуючи онлайн-дезінформацію та пропаганду. Окрім планів вплинути на результат виборів, чиновники кажуть, що Росія та Іран, а також Китай хочуть підірвати єдність Америки, поширюючи неправдиві та оманливі заяви про вибори, голосування та гострі питання, такі як імміграція, економіка чи федеральна реакція на останні урагани.

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Автор статті зауважив, що для Росії, яка прагне зменшити підтримку України, це означає надання переваги кандидату від республіканців Дональду Трампу, який хвалив президента РФ Володимира Путіна та критикував НАТО.

Водночас Іран намагався завдати шкоди кампанії Трампа шляхом дезінформації та зламу електронної пошти його кампанії. Іранські лідери раніше обіцяли помститися Тромпу за те, що його адміністрація припинила ядерну угоду з країною, відновила санкції та наказала вбити іранського генерала Касема Сулеймані.

"Росія, ймовірно, спробує розпалити протести в США, незалежно від того, хто виграє Білий дім, заявив представник офісу директора національної розвідки, який поінформував журналістів у вівторок на умовах анонімності. Офіційні особи заявили, що очікують, що відповідь Росії буде більш агресивною, якщо Гарріс переможе Трампа", – йдеться в публікації.

Окрім того, Китай також поширював дезінформацію, яка повинна була ввести в оману та заплутати американців. Однак представники розвідки кажуть, що у них немає ознак того, що Пекін намагатиметься заохочувати жорстокі протести. Співробітники розвідки США та приватні аналітики сходяться на думці, що Пекін не висловлював суттєвої переваги щодо кандидатів на президентських перегонах.

Чиновники також попередили, що охочі втрутитися у вибори групи також можуть використовувати загрозу насильства на дільницях, щоб не дати певним групам виборців проголосувати. Дещо схоже трапилося 2020 року, коли іранські хакери видавали себе за членів ультраправої організації Proud Boys і надсилали електронні листи з погрозами виборцям від Демократичної партії.

Росія, Китай та Іран відкинули заяви про те, що вони прагнуть втрутитися у вибори в США. Речник місії Ірану в ООН вказав на минулі заяви, в яких заперечується намір втручатися в американську політику. Представник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що заяви офіційних осіб США щодо китайської дезінформації "сповнені зловмисних спекуляцій проти Китаю". Повідомлення, залишене в посольстві Росії, не було негайно повернуто 22 жовтня.

До слова, Трамп уперше випередив Гарріс у прогнозах щодо результатів виборів 2024 року.

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