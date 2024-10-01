Росія та Іран розглядають розширення співпраці: аналітики ISW назвали галузь

В Інституті вивчення війни проаналізували візит російського прем’єра до Ірану.

Чиновники Росії та Ірану, ймовірно, розглядають розширення економічного та фінансового співробітництва як необхідний складник загальної активізації відносин між державами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 30 вересня прибув до Тегерана, щоб зустрітися з різними офіційними особами Ірану та підсвітити економічну співпрацю між державами.

Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Російський прем’єр заявив про очікування, що Москва і Тегеран підпишуть передбачувану всеосяжну угоду про стратегічну співпрацю на майбутньому саміті БРІКС у Казані 22-24 жовтня.

Мішустін також зустрівся з першим віцепрезидентом Ірану Мохаммадом Резою Арефом, щоб обговорити можливості для російських інвестицій у "різні галузі" в Ірані. Прем’єр РФ також провів зустріч з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.

Як повідомляв іранський посол у Росії Казем Джалалі, під час візиту Мішустіна до Ірану особлива увага буде спрямована на розвиток торгово-економічних зв'язків між двома країнами.

"Російські та іранські офіційні особи, ймовірно, розглядають розширення економічного та фінансового співробітництва як необхідний складник загальної активізації російсько-іранських відносин", – дійшли висновку в ISW.

Нагадаємо, у вересні секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу здійснив візит до Ірану. Це може свідчити про те, що Москва шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників.

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