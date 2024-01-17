В Кремлі заявляють, що “відносини між двома країнами переживають безпрецедентний підйом”.

Міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, 17 січня, що очікує, що президент Володимир Путін і його іранський “колега” незабаром підпишуть новий міждержавний договір між двома країнами, який перебуває на завершальній стадії узгодження.

Про це пише Reuters.

Минулого місяця Путін провів п'ятигодинні переговори в Кремлі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі на тлі зростаючих політичних, торговельних і військових зв'язків між Москвою і Тегераном, на які Сполучені Штати та Ізраїль дивляться із занепокоєнням.

Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, заявила в середу журналістам, що новий договір закріпить стратегічне партнерство між Москвою і Тегераном і охопить весь спектр їхніх зв'язків.

“Цей документ не просто своєчасний, але й перезрілий, — сказала Захарова. — З моменту підписання нинішнього договору міжнародний контекст змінився, і відносини між двома країнами переживають безпрецедентний підйом”.

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За словами Захарової, очікується, що новий договір буде підписаний під час того, що вона назвала “одним з майбутніх контактів між двома президентами”.

Вусатий прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС, заявив, що точна дата зустрічі двох лідерів ще не визначена.

У листопаді Кремль заявив, що Росія і Іран розвивають свої відносини, “в тому числі у сфері військово-технічного співробітництва”, але відмовився коментувати припущення Білого дому про те, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.

Іранська влада заявила, що військова співпраця з Росією розширюється з кожним днем. У листопаді Іран заявив, що завершив домовленості з Росією про постачання йому винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.

Нагадаємо, згідно з визначенням Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, близького до збройового, для трьох атомних бомб.

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