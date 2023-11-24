Росія та Китай обговорюють будівництво тунелю, який з'єднає Крим із державою-агресоркою: що відомо

Російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели секретні обговорення планів будівництва підводного тунелю, який з'єднує Росію з Кримом. Сторони мають намір розробити транспортний маршрут, який буде захищений від нападів з боку України.

Про це пише The Washington Post.

Безумовно, Росія дуже занепокоєна через те, що ця незаконно побудована споруда через Керченську протоку – ключовий логістичний маршрут для російських військових – неодноразово зазнавала ударів з боку України. Кримський міст залишається вразливою ціллю.

Як зазначають у виданні, переговори наголошують на рішучості Росії зберегти контроль над півостровом, який вона незаконно анексувала у 2014 році. Також йдеться про посилення залежності Москви від Пекіна як джерела глобальної підтримки.

Що відомо про проєкт

За словами американських чиновників та інженерів-експертів, будівництво тунелю поруч з існуючим мостом зіткнеться з величезними перешкодами. Але, попри сумніви в життєздатності цього плану, Росія має чіткі причини для його реалізації. Не зумівши здобути вирішальну перемогу у війні, Росія зіштовхується з ризиком того, що Україна намагатиметься атакувати Керченський міст.

Слід зауважити, що проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму та чиї компанії можуть опинитися у пастці економічних санкцій, які Сполучені Штати та Європейський Союз наклали на Росію. Втім, перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю висловила готовність до участі.

"Повідомлення були надані The Washington Post українськими чиновниками, які сподіваються викрити проєкт та потенційну участь Китаю. Їхня справжність була підтверджена іншою інформацією, отриманою нами окремо, включаючи файли реєстрації компаній, що вказують на російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих в електронних листах, який нещодавно був сформований у Криму", – відзначили журналісти.

Зокрема, в одному з листів китайська залізнично-будівельна корпорація CRCC висловила готовність забезпечити будівництво залізниць та автомобільних доріг будь-якої складності у кримському регіоні. Відомо, що державна компанія встановила міцні зв'язки з Росією шляхом різних проєктів, включаючи розширення системи московського метрополітену, яке було завершено у 2021 році.

Коментувати інформацію відмовилася як китайська, так і російська сторона. Аналітики зазначають, що у публічних документах імена російських бізнесменів не вказуються з метою обходу санкцій. Ба більше, свою участь у проєкті намагається приховати і Китай.

"Наголошується, що CRCC братиме участь лише за "суворих умов повної конфіденційності" і що назва компанії буде замінена на "іншу, незалежну юридичну особу" у будь-яких контрактах. В іншому листі згадується китайський банк, який бажає «конвертувати свої доларові кошти в рублі для їхнього переведення до Криму для фінансування проєктів", – пише Post.

Фахівці також влучно описали прагматичні мотиви сторін:

Для Володимира Путіна Крим має символічне значення, тому важливо поєднати його з "Росією-матінкою". За останні дев'ять років РФ зробила півострів залежним від води, електроенергії та ліній зв'язку, пов'язаних із нею.

Китай, ймовірно, наполягатиме на хоча б частковому володінні тунелем, збільшуючи свій запас глобальної портової та транспортної інфраструктури. Країна також могла б профінансувати проєкт та отримувати оплату або у вигляді мит, або коштом експорту російської нафти та газу.

Враховуючи ризики санкцій та саботажу, офіційні особи та експерти США сумніваються, що Китай ризикне втрутитися. Річ у тім, що українські розвідники з глибокими зв'язками із ЦРУ ведуть тіньову війну проти Росії.

Експерти з великих міжнародних транспортних проєктів заявили, що будівництво технічно здійсненне, але для цього потрібно: багато років та коштів. За масштабами його можна порівняти з тунелем між Данією та Німеччиною, який будується вже вісім років, вартість якого, за прогнозами, перевищить 8,7 мільярда доларів. Його будівництво має бути завершене ближче до кінця десятиліття.

Що ж до розгортання проєкту в умовах ризиків, то, дійсно, підземні роботи можуть проводитися, майже безпечно, але тисячі співробітників, дороге обладнання та великі будівельні майданчики залишатимуться в межах досяжності українських ракет. На думку експертів, через загрозу ударів Росія та Китай, ймовірно, не зможуть використати нові методи будівництва з використанням гігантських днопоглиблювальних суден на поверхні води. Натомість у них не буде іншого вибору, крім як використовувати традиційну технологію буріння тунелів.

Інженери пояснюють, що це буде дуже важко саботувати, якщо тільки не атакувати входи. Будівництво тунелю через Керченську протоку, ймовірно, коштуватиме щонайменше 5 мільярдів доларів і вимагатиме від російських військових захисту не тільки протоки, а й необхідних виробничих об'єктів на березі. Тож це операція з високим рівнем ризиків.

Раніше полковник ЗСУ сказав, чи здатна сьогодні Україна знищити Кримський міст.

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