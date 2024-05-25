Росія та КНДР готують масштабну військову провокацію перед виборами в США - NBC News

Час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу.

Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні. Її, ймовірно, планують здійснити перед президентськими виборами у США, запланованими на початок листопада.

Про це повідомляє NBC News.

За даними видання, офіційні особи США готуються до того, що КНДР потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед виборами у Сполучених Штатах.

Кілька американських високопоставлених чиновників розповіли журналістам, що Пхеньян, вірогідно, здійснить це за наполяганням російського диктатора Володимира Путіна.

За їхніми даними, час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу, коли "американці вирішуватимуть, відправляти президента Джо Байдена чи колишнього президента Дональда Трампа назад до Білого дому".

"Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це буде ескалацією", - сказав представник американської розвідки.

Видання пише, що адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що найближчими тижнями російський диктатор відвідає Північну Корею і зустрінеться з Кім Чен Ином. Офіційні особи США вважають, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передавання військових технологій Пхеньяну.

У розвідці США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для застосування у війні проти України. Ймовірно, КНДР постачає РФ більше боєприпасів, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

Видання нагадує, що в останні місяці КНДР продовжувала розвивати свою ракетну програму, включаючи випробування твердопаливного двигуна для гіперзвукової ракети.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про і інформацію від британської та американської розвідок про те, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для війни проти України.