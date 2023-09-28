Росія та КНДР продовжують переговори щодо постачання зброї — Держдеп

Сполучені Штати неодноразово говорили про те, що Росія та КНДР домовляються про зброю.

У Вашингтоні впевнені, що російський диктатор Путін під час зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином домовлявся про постачання зброї для продовження війни проти України.

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Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Сполучені Штати неодноразово говорили про те, що Росія та КНДР домовляються про зброю.

"Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають", - сказав Міллер.

Речник Держдепу зазначив, що сторони можуть домовлятись про обмін, зокрема КНДР потрібні російські технології, а Росії зброя. Міллера заявив, що це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які Росія теж голосувала.

"Тому ми закликаємо КНДР дотримуватися того, про що вона публічно заявляла, та утриматися від постачання зброї Росії",- заявив Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея може запровадити односторонні санкції проти Москви на тлі нещодавнього саміту між Північною Кореєю та Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін планує відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина.

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