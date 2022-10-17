Росія та НАТО одночасно проведуть ядерні навчання з польотами бомбардувальників

Північноатлантичний альянс відпрацьовуватиме використання американської ядерної зброї, яка розташована у Європі.

У понеділок, 17 жовтня, НАТО розпочне щорічні ядерні навчання “Steadfast Noon”, під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією.

Як повідомляє Reuters, навчання НАТО збігаються в часі із щорічними ядерними навчаннями Росії, які мають назву “Гром” і традиційно проводяться наприкінці жовтня.

У навчаннях НАТО візьмуть участь 14 країн. Їх проведення передбачає польоти шести десятків літаків, включно із найсучаснішими винищувачами та американськими дальніми бомбардувальниками B-52, які для цього передислокують із авіабази Майнот у Північній Дакоті.

Військові НАТО будуть відпрацьовувати використання американської ядерної зброї, розташованої в Європі, ясна річ, без застосування бойових бомб.

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“Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є звичайними, регулярними навчальними заходами і не пов’язані з будь-якими поточними світовими подіями”, — наголосили в офіційній заяві НАТО, зауваживши, що бойова зброя не використовуватиметься.

Очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс проведе свої навчання, незважаючи на напружену міжнародну ситуацію. За його словами, скасування навчань через війну в Україні дасть "дуже неправильний сигнал", а військова сила НАТО є найкращим способом запобігти подальшій ескалації напруженості.

Водночас в Росії готуються до проведення власних навчань, які зазвичай проводяться наприкінці жовтня і під час яких Росія випробовує свої ядерні бомбардувальники, підводні човни та ракети.

Фото: із соцмереж

Росія уже заявила про закриття для польотів сім районів над Баренцевим морем.

Нагадаємо, раніше в НАТО попередили, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії.

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