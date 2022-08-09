Росія таки запустила супутник, завдяки якому збирається шпигувати за Україною (фото)

Росія 9 серпня запустила на орбіту іранський супутник з південного Казахстану.
Це сталося всього за три тижні після того, як президент Володимир Путін і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявивили про співпрацю проти Заходу.
Про це пише Reuters з посиланням на російське космічне агентство.
"Супутник дистанційного зондування Хайям, названий на честь перського поета і філософа XI століття Омара Хайяма, був запущений російською ракетою "Союз" з космодрому Байконур у Казахстані та успішно вийшов на орбіту", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, супутник, який Москва фактично запустила руками Ірану, значно розширить можливості Тегерана щодо стеження за військовими цілями на Близькому Сході. Водночас, насамперед, Путін планує використати його для власних цілей в Україні.
Нагадаємо, запуск супутника є останнім показником посилення військової та політичної співпраці між Москвою та Тегераном. Про це було оголошено через два тижні після візиту президента Росії Володимира Путіна до Тегерана для зустрічі з лідером Ірану Алі Хаменеї, який згодом привітав "довгострокову співпрацю" свого уряду з Москвою.
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