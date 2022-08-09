Росія таки запустила супутник, завдяки якому збирається шпигувати за Україною (фото)

Це сталося всього за три тижні після того, як президент Володимир Путін і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявивили про співпрацю проти Заходу.

Про це пише Reuters з посиланням на російське космічне агентство.

"Супутник дистанційного зондування Хайям, названий на честь перського поета і філософа XI століття Омара Хайяма, був запущений російською ракетою "Союз" з космодрому Байконур у Казахстані та успішно вийшов на орбіту", - йдеться в повідомленні.

Фото: Associated Press

Зазначимо, супутник, який Москва фактично запустила руками Ірану, значно розширить можливості Тегерана щодо стеження за військовими цілями на Близькому Сході. Водночас, насамперед, Путін планує використати його для власних цілей в Україні.

Нагадаємо, запуск супутника є останнім показником посилення військової та політичної співпраці між Москвою та Тегераном. Про це було оголошено через два тижні після візиту президента Росії Володимира Путіна до Тегерана для зустрічі з лідером Ірану Алі Хаменеї, який згодом привітав "довгострокову співпрацю" свого уряду з Москвою.

Читайте також: