Росія таємно стягує найманців з Ефіопії: чоловікам обіцяють "золоті гори" за вбивства українців

Біля посольства Росії в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі щоранку формуються черги з ефіопців, які хочуть воювати в Україні на боці Росії.

Молодих і літніх чоловіків вербують у соціальних мережах, аби ті за 2000 доларів приєдналися до складу російського війська у війні проти України. За два тижні кількість охочих зросла до кількох сотень.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 19 квітня біля російського посольства в Ефіопії помітили кілька десятків чоловіків. Охоронці записували їхні імена та попросили підтвердити військову службу. Крім того, чоловік, який вийшов з посольства і звернувся до волонтерів російською через перекладача, сказав, що у Росії поки достатньо сил, але з ними зв’яжуться, коли вони будуть потрібні.

Водночас того ж дня у російському посольстві заявили, що Росія нібито не вербує бойовиків, і що ефіопи, які з’явилися на вулиці, лише хотіли "висловити солідарність і підтримку Російській Федерації". Таку заяву підтримало і міністерство закордонних справ Ефіопії і спростувало "необґрунтовані" повідомлення про набір до російських збройних сил.

Однак, за словами самих чоловіків з черги, в соцмережах вже ходять чутки, що Росія обіцяє виплатити охочим воювати в Україні по 2000 доларів, а також надати роботу після закінчення контракту. Крім того, ефіопці отримають численні пільги, бо, мовляв, "в Ефіопії жити стає дедалі важче".

Нагадаємо, загін російських найманців з Сирії та Лівії, які приїхали вбивати за гроші українців, повернуться додому в пакетиках - ЗСУ знищили їх у першому ж бою.

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