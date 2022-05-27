Росія тренує до 1,5 тис. резервістів, щоб кинути їх на війну проти України – розвідка

Росія тренує до 1,5 тис. резервістів, щоб кинути їх на війну проти України – розвідка

За даними української розвідки, в Росії на полігонах готують до 1,5 тис. резервістів, яких можуть перекинути воювати проти України.

Тренування російських резервістів відбуваються на військових полігонах Погоново і Богучар Воронезької області.

Про це заявив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що проводиться підготовка 1,5 тис. резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

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"Не виключено, що по завершенню цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", – зауважив спікер оборонного відомства.

Нагадаємо, Мотузяник також попередив про загрозу ракетних ударів з території Білорусі.

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