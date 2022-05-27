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Росія тренує до 1,5 тис. резервістів, щоб кинути їх на війну проти України – розвідка

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Росія тренує до 1,5 тис. резервістів, щоб кинути їх на війну проти України – розвідка

Фото: Associated Press

За даними української розвідки, в Росії на полігонах готують до 1,5 тис. резервістів, яких можуть перекинути воювати проти України.

Тренування російських резервістів відбуваються на військових полігонах Погоново і Богучар Воронезької області.

Про це заявив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що проводиться підготовка 1,5 тис. резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

"Не виключено, що по завершенню цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", – зауважив спікер оборонного відомства.

Нагадаємо, Мотузяник також попередив про загрозу ракетних ударів з території Білорусі.

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