Росія у пропаганді про "брудну бомбу" України використала словенське фото 10-річної давнини

У своїй пропаганди про "брудну бомбу України" МЗС Росії використало фото урядових презентацій Словенії десятирічної давнини.

Про це повідомив словенський уряд у Мережі.

Так, російське дипломатичне відомство у своєму англомовному Twitter-акаунті опублікувало фотоколаж із таким текстом:

"Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії".

Уряд Словенії відповів на цей допис МЗС Росії, вказавши, що одне з фото належить Агентству з радіоактивних відходів (ARAO). Знімок був зроблений ще 2010 року. Його використовували у своїх лекціях фахівці та автори інформаційних матеріалів. Це фото було доступне для широкого загалу.

Так, на знімку зображені загорнуті в поліетиленові пакети предмети з символом радіоактивності та написом "radioaktivno" (словенською – "радіоактивний"). У словенському уряді уточнили, що йдеться про детектори диму, що перебувають у загальному користуванні.

"Вони справді містять радіоактивне джерело, але – жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", – зазначається в повідомленні.

Там додали, що іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому підлягають утилізації як ядерні відходи.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Російський фейк про "брудну бомбу"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та президент Володимир Путін звинуватили Україну у начебто створенні "брудної бомби" та підготуванні атаки на власній території з подальшим звинуваченням на адресу Москви.

В українській розвідці повідомили, що заяви влади РФ про "брудну бомбу" – це психологічна та геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ, щоб змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором.

Зауважимо, що "брудна бомба" – суміш вибухівки з радіоактивними частинками чи порошком. Коли детонує вибухівка, радіоактивні часточки розсіюються над певною територією.

Брудні ігри Путіна: що насправді містять у собі маніпуляції "брудною бомбою"

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