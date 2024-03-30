Росія удвічі збільшила закупівлі вибухових речовин в західних компаніях - WSJ

Російська Федерація збільшила імпорт вибухових речовин, що необхідні для виробництва артилерійських боєприпасів. Ці закупівлі відбуваються попри санкції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Імпорт нітроцелюлози – легкозаймистого бавовняного продукту, що ключовий у виробництві пороху і ракетного палива, – зріс на 70% у 2022 році. Станом на середину 2023-го він склав 3039 тонн продукту. Це, пишуть автори видання, майже вдвічі більше, ніж 2021-го.

Нітроцелюлозу виробляють лише кілька країн світу, адже її переважно застосовують у боєприпасах. Крім того, на цю речовинц неї поширюються міжнародні торговельні обмеження.

Після введення санкцій Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу Китай збільшив постачання нітроцелюлози до РФ. Втім, компанії США, Німеччини та Тайваню також продовжують постачати вибухові речовини до країни-агресорки протягом останніх двох років.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав нітроцелюлозу з Тайваню сумою $700 тис. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який спеціалізується на виробництві різноманітної зброї.

Крім того, Туреччина до початку повномасштабного вторгення Кремля до України забезпечувала менше 1% російського імпорту нітроцелюлози. За даними митниці РФ, до середини минулого року турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti‌caret забезпечила майже половину російського імпорту вибухових речовин.

Своєю чергою, Німецькі підрозділи нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали близько 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка торік відправила цей матеріал до Росії.

Тайванська компанія TNC Industrial виготовила понад 500 тонн сполуки. Її Noy доставила до Росії минулого року. Крім того, компанія Hagedorn-NC, що працює у західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила таку ж кількість продукції, яку також постачали до Росії.

WSJ зауважує, що експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який сповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО.

Як повідомлялося, Росіяни модернізували крилату ракету Х-101. Збільшення бойової частини ракети до 800 кг було досягнуто не простим подвоєнням ваги, а значно підступнішою модифікацією.

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