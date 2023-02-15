Росія утримує щонайменше 6 тисяч українських дітей у таборах — дослідники з Єльського університету

Наймолодшому з виявлених дітей було лише чотири місяці, а в деяких таборах військову підготовку проходили діти віком 14 років.
Росія утримує щонайменше 6 тисяч українських дітей у таборах, де їх "політично перевиховують".
Про це йдеться у доповіді дослідників з Єльського університету, пише The Gardian.
Фахівці пишуть про щонайменше 43 табори та відмічають інші об'єкти в тимчасово захопленому Криму та РФ, де утримувалися українські діти в межах "великомасштабної планомірної мережі", що діє в Росії з моменту широкомасштабної війни в Україні.
Серед дітей є ті, хто мав батьків чи опікунів, а також ті, кого Росія назвала сиротами, та інші діти, які до вторгнення перебували під опікою українських держустанов.
Дослідники повідомляють, що деяких дітей усиновили російські родини або їх передали в прийомні сім'ї РФ.
"Те, що задокументовано в цій доповіді, є явним порушенням 4-ї Женевської конвенції", - заявив один із дослідників Натаніель Реймонд.
Він заявив, що РФ вчиняє геноцид під час війни в Україні, оскільки передавання дітей з метою зміни, зміни чи ліквідації національної ідентичності може бути складовим актом злочину геноциду.
Нагадаємо, 150 тис. переселенців під час війни знайшли прихисток у Харкові. Наразі у місті найбільше людей із прикордонних Куп’янська та Вовчанська.
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