Росія уже переживає економічні труднощі через ескалацію на кордоні з Україною — Держдеп США

Росія уже переживає економічні труднощі через ескалацію на кордоні з Україною — Держдеп США

Російський рубль опустився до найнижчого рівня, а фондовий ринок - обвалився.

У США вважають, що Росія вже зіштовхнулася з економічними труднощами через ситуацію навколо України, та прогнозують ще більше падіння економіки РФ у разі вторгнення на територію нашої країни.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу, трансляція якого велася на сторінці відомства у Twitter.

За його словами, на загрозу військового вторгнення в Україну російських військ, реагують не тільки США та країни Заходу, попереджаючи “про швидку, жорстку та єдину відповідь”, але й фінансові ринки.

“Російський рубль нещодавно опустився до найнижчого рівня за більш ніж рік у порівнянні з доларом... російський фондовий ринок опустився до найнижчого рівня за рік", – сказав речник Держдепу.

Нед Прайс наголосив, що гравці ринку також розуміють, що "те, що ми бачимо зараз, у жодне порівняння не йде з тим, що чекає на Російську Федерацію, на російську економіку, якщо російське вторгнення відбудеться".

Нагадаємо, під час торгів на фондому ринку у вівторок, 18 січня, індекс Московської біржі оновив свій мінімум від початку пандемії. Курс долара США перевищив 76,7 російського рубля.

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