Росія уже пропонує світові “власне” зерно: Кулеба пояснив, що це насправді значить

Після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев оголосив про готовність його країни замінити українське зерно на світовому ринку “власним”. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припускає, що йдеться про урожай, украдений на тимчасово окупованих територіях.

Про це очільник українського МЗС повідомив у своєму Twitter.

“Піар Росії на голоді. Москва обіцяє 500 тисяч тонн зерна (найімовірніше, вкраденого в України) інших країнам протягом наступних чотирьох місяців. Але, руйнуючи зерновий коридор, Росія блокує надання 2 мільйонів (!) тонн зерна Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та іншим просто зараз”, – написав Кулеба.

Russia’s hunger PR. Moscow promises free 500 thousand tons of grain (most likely stolen from Ukraine) to other countries over the next 4 months. But by ruining the grain corridor Russia blocks 2 million (!) tons of grain for Algeria, Yemen, Vietnam, Bangladesh & others RIGHT NOW. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Очільник Мінсільгоспу РФ, як повідомляють російські ЗМІ, також заявив, що Росія збирається постачати продовольство “за участі нашого надійного партнера – Туреччини".

Влада Туреччини, яка є одним із учасників “зернової угоди” разом із ООН, поки не відреагувала на заяви Кремля.

Нагадаємо, заступник речника Генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори із російськими офіційними особами після заяви Росії про вихід з "зернової угоди".

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