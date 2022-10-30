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Росія уже пропонує світові “власне” зерно: Кулеба пояснив, що це насправді значить

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Росія уже пропонує світові “власне” зерно: Кулеба пояснив, що це насправді значить

Фото: Центр новин ООН

Очільник МЗС України прокоментував заяву Москви щодо готовності замінити українське зерно на світовому ринку.

Після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев оголосив про готовність його країни замінити українське зерно на світовому ринку “власним”. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припускає, що йдеться про урожай, украдений на тимчасово окупованих територіях.

Про це очільник українського МЗС повідомив у своєму Twitter.

“Піар Росії на голоді. Москва обіцяє 500 тисяч тонн зерна (найімовірніше, вкраденого в України) інших країнам протягом наступних чотирьох місяців. Але, руйнуючи зерновий коридор, Росія блокує надання 2 мільйонів (!) тонн зерна Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та іншим просто зараз”, – написав Кулеба.

Очільник Мінсільгоспу РФ, як повідомляють російські ЗМІ, також заявив, що Росія збирається постачати продовольство “за участі нашого надійного партнера – Туреччини".

Влада Туреччини, яка є одним із учасників “зернової угоди” разом із ООН, поки не відреагувала на заяви Кремля.

Нагадаємо, заступник речника Генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори із російськими офіційними особами після заяви Росії про вихід з "зернової угоди".

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
894
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