Росія в обмін на "шахеди" постачає Ірану кіберзброю – WSJ

США бачать загрозу в поглибленні співробітництва між Москвою та Тегераном.
Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження. В обмін на це окупанти отримують відносно дешеві безпілотники, якими атакують цивільну інфраструктуру України.
Про це пише The Wall Street Journal.
"Російська влада вирішила, що вигоди від поглиблення військових відносин з Іраном переважають будь-які недоліки", – йдеться у статті з посиланням на високопосадовців США.
На думку співрозмовників видання, це ще один рівень військовому альянсу, який розвивається, і в якому США бачать як загрозу.
Можливість співпраці в галузі кібервійськ з'явилася після того, як Іран продав Росії безпілотники, погодився надати Кремлю ракети малої дальності і постачав танкові та артилерійські снаряди.
Тегеран шукає кібердопомоги разом із тим запитує про десятки російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також про допомогу в його програмі ракет дальнього радіусу дії.
За інформацією видання, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія надала Ірану засоби зв’язку та спостереження, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотопристрої та детектори брехні. Москва, ймовірно, вже поділилася з Іраном більш передовим програмним забезпеченням, яке дозволить йому зламувати телефони дисидентів і противників режиму.
За даними американських посадовців головним постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія "Протей", яка має контракти з міністерством оборони країни-агресорки.
"Враховуючи хороші можливості Росії, будь-яка передача знань покращить кіберможливості Ірану", – сказала аналітикиня з питань кіберполітики Фонду захисту демократій, вашингтонського аналітичного центру Енні Фікслер.
Раніше стало відомо, що Росія почала отримувати регулярні поставки "шахедів".
Нагадаємо, президент Американського університету в Києві і радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс розповів, чи надішле Іран Росії балістичні ракети.
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