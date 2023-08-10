Росія вдається до хитрощів зі своїми кораблями у Чорному морі: експерт пояснив яких

Російська армія використовує цивільні судна у військових цілях.

Про це повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Military Media Center.

"Формально, це цивільні судна, які перевозять вантажі військового призначення. Одна зі складових сирійського трафіку — це допоміжні судна чорноморського флоту РФ, а друга — формально цивільні судна, зареєстровані на цивільні компанії, які перевозили до Сирії військову техніку та озброєння. Тобто це було використання цивільних суден у військових цілях", — розповів експерт.

За його словами, коли у травні 2018 року почав функціонувати Керченський міст, то морське сполучення для Російської Федерації втратило сенс.

"Тобто все, що було їм необхідно, вони перевозили автомобільним транспортом, а потім коли почала функціонувати залізнична частина мосту, то залізничним транспортом. Порти Криму фактично перестали використовуватися для морських перевезень за кількома цікавими винятками: по перше — це був зерновий флот. Тобто це вивезення вкраденого українського зерна переважно до Сирії. Друга складова — це перевезення військових вантажів з Кримських портів до Сирійського контингенту російських військ", — поянив Андрій Клименко.

За його словами, зокрема танкер SIG, який був пошкоджений декілька днів тому біля Керченської протоки, вивозив нафтопродукти та паливо для ескадри ВМС РФ, яка базується в Сирійському порті.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив: якщо Росія продовжить атаки на порти України та блокування Чорного моря, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

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