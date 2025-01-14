Росія веде війну проти Європи, але Захід відмовляється це визнавити - The Atlantic

Слідчі підозрюють, що за цими нападами на інфраструктуру Заходу стоїть Росія, однак Європейський Союз уникає терміну "війна".

Протягом останніх трьох років Росія активно застосовувала ракети та безпілотники для знищення життєво важливої інфраструктури в Україні, включаючи електростанції, дамби та лінії електропередач. Однак, коли подібні дії спрямовані на сусідні європейські країни, Захід уникає прямого звинувачення Росії.

Про це повідомило видання The Atlantic.

В грудні був пошкоджений підводний кабель Estlink 2, що з’єднує Естонію та Фінляндію. ЄС описав це як частину "схеми навмисних і скоординованих дій", без явного вказування на винуватців.

Незабаром після цього фінські спецслужби затримали нафтовий танкер Eagle S, який, ймовірно, був частиною російського тіньового флоту. Крім того, на борту виявлено обладнання для спостереження, яке свідчить про спроби Росії використати корабель для диверсійних дій, зокрема пошкодження Estlink 2. Фінській владі вдалося з'ясувати, що Eagle S протягнув якір через дно Балтійського моря на десятки кілометрів, намагаючись пошкодити лінію Estlink 2.

Попри численні акти диверсій, які загрожують безпеці Європи, європейські уряди досі уникають офіційного визнання того, що відбувається, як війни. Диверсії, спрямовані на стратегічні об'єкти та інфраструктуру, такі як заводи з виробництва боєприпасів і торгові центри, ймовірно, мають на меті підготовку до масштабних військових операцій. Слідчі підозрюють, що за цими нападами стоїть Росія, однак Європейський Союз уникає терміну "війна", називаючи дії Москви "дестабілізаційними".

Це уникання відображає культуру спотворення та евфемізмів, коли політики намагаються уникнути реального визнання насильства, що спонсорується державою.

"Європейські уряди вагаються щодо того, як допомогти Україні протистояти вторгненню Росії, і вони не мають чіткої стратегії стримування чи обмеження диверсійної кампанії, яка зараз відбувається на їхній власній території. Визнання того, що Росія бере участь у військових діях, не змусить ЄС чи окремі країни негайно застосувати військову силу у відповідь. Але термін "війна" має спосіб зосередити розум — і його використання може змусити європейських лідерів набагато більше думати про захист себе, коли вони не можуть покластися на Сполучені Штати", - йдеться в повідомленні.

З моменту падіння Радянського Союзу у 1991 році Європа вважала військові проблеми сферами відповідальності Вашингтона, а не власним викликом. Однак сьогодні таке розслаблене ставлення більше не є прийнятним.

"Кожен лідер на континенті повинен розуміти, що Путін хоче перевернути весь європейський порядок і що Сполучені Штати більше не заслуговують довіри як довгостроковий союзник. Обраний президент Дональд Трамп відверто зневажливо ставиться до багатьох урядів у Європі та, схоже, готовий піти від ролі Америки як захисника континенту", - зазначається в статті.

Хоча європейські держави досі не схильні до активного планування війни, їх військовий потенціал залишається значним. ЄС, Великобританія та інші демократії разом мають одні з найсучасніших військових технологій.

"Поєднання агресії Путіна та байдужості Трампа має стати можливістю для Європи взяти на себе відповідальність за власний захист. Перший важливий крок у цьому усвідомленні — визнати те, що вже відбувається: називати війну війною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Фінляндії зʼясували, як російський танкер міг пошкодити підводний кабель.

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