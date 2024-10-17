Росія вербує громадян Молдови: в поліції назвали мету — Reuters

Виявилося, що організатори пов'язані з прокремлівським бізнесменом-втікачем Іланом Шором.

Жителів Молдови відправляли до Росії для навчання участі в громадянських заворушеннях у Кишиневі та інших великих містах країни. Таку схему викрила поліція Молдови.

Про це повідомляє Reuters.

Із посиланням на інформацію прокурора Віктора Фуртуна Reuters пише, що триває розслідування антикорупційної прокуратури. Йдеться про низку кримінальних справ, пов'язаних з підготовкою масових заворушень у Молдові.

В Молдові заявили, що з червня 2024-го людей регулярно відправляють групами по 20 осіб на навчання до Росії. Загалом в таких "тренінгах" уже взяли участь близько 300 осіб.

Поки чиновники можуть надати лише обмежену інформацію через розслідування, яке триває досі.

Нагадаємо, раніше молдовські правоохоронці вже попереджали про плани Росії. Понад 130 000 молдован були підкуплені Росією і мали намір зірвати президентські вибори в країні, включно зі спробами захоплення урядових будівель.

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