Росія вербує на війну в Україні найманців у Палестині та Сирії: ЗМІ дізналися, скільки їм платять

Росія вербує на війну проти України найманців з Палестини та Сирії і вже відправила на фронт близько 300 таких бійців.

Про це повідомляє The Media Line із посиланням на джерела в ліванських спецслужбах.

За даними джерел, за вступ до російської армії молодим палестинцям платять 350 дол. на місяць. Водночас росіяни вербують також елітних сирійських військових.

Вербуванням найманців для РФ займаються пов'язані з посольством Палестинської автономії в Лівані особи. До цього також має стосунок ліванське радикальне угруповання "Хезболла". Його члени шукають палестинців, які вміють керувати дронами і мають досвід ведення партизанської війни у місті.

Автори статті також вказують, що Росія після експрес-підготовки відправила на війну проти України вже близько 300 палестинських найманців. Ще 100 з них наразі готуються до відправлення на фронт.

Здебільшого ці найманці родом з найбільшого табору палестинських біженців у Лівані – Ейн-аль-Халва. Вони також є членами руху ФАТХ, очолюваного головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Щодо сирійських найманців, то їхнім пошуком та вербуванням займається ПВК "Вагнер". Зазначається, що на фронт до України можуть вирушати і члени регулярних військ Сирії, перш за все із військових частин, курованих росіянами. Таким найманцям за участь у війні платять від 500 до 700 дол. на місяць. За сирійськими мірками, це дуже висока зарплата.

Нагадаємо, за даними російських правозахисників, ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ одночасно вербують на війну проти України зеків у колоніях, конкуруючи між собою.

Водночас у Росії триває мобілізація, повідомив адвокат та правозахисник Марк Фейгін. На його думку, президент РФ Володимир Путін не планує гучно заявляти про нову велику хвилю мобілізації для війни в Україні.

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