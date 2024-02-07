Росія вербує найманців у Сирії для "м’ясних штурмів" в Україні: відео від ГУР

Спершу сирійцям обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах у Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. Після прибуття до країни-агресорки сирійцям видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України, виклавши відео.

За даними військової розвідки, РФ набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. Підготовка найманців відбувається на сирійській території неподалік від міста Алеппо та аеродрому Kuweires.

Перша партія найманців у кількості близько 1000 людей проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові.

Після завершення навчань найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію Росії. Після прибуття до країни-агресорки громадянам Сирії видають російські паспорти, а потім мобілізують до армії.

В ГУР показали відео, на якому зафіксована частина сирійців із російськими паспортами, виготовленими за п’ять днів.

На війну в Україні Росія вербує найманців у Сирії: в ГУР показали відео

Як Росія заманює сирійських найманців

Розвідка також з’ясувала, що рекрутинг чоловіків у Сирії, де панує розруха і злидні, Москва проводить через туристичні фірми. Спершу людям обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах у Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

У бурятському місті Улан-Уде на паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади Збройних сил Росії (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях проти України.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", – резюмували в ГУР.

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Сирійський найманець із російським паспортом / Фото: ГУР Міноборони України

До слова, раніше стало відомо, що українські спецпризначенці в Судані взяли в полон бойовиків російської ПВК "Вагнер". У Мережі було опубліковане відповідне відео.

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