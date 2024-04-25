Росія ветувала резолюцію ООН про нерозміщення ядерної зброї у космосі

Росія наклала вето на резолюцію ООН, які запропонували США та Японія, про заборону розробки та розміщення ядерної зброї у космосі.

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Про це інформує AP.

За цю резолюцію проголосувало 13 країн з 15, Росія виступила проти, а Китай утримався.

РФ назвала цю резолюцію "політизованою" і заявила, що він не зайшов досить далеко в забороні всіх видів зброї в космосі.

У ООН заявили, що резолюція закликала всі країні відмовитись від розробки та розміщення ядерної та іншої зброї масового знищення у космосі, згідно з договором 1967 року, до якого входили США та Росія, та погодитися з необхідністю перевірки дотримання.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російський диктатор Путін раніше заявляв, що РФ не має наміру розміщувати дерну зброю у космосі, але вето Росії показує, що Москва може щось приховувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек ООН заявив про ризик ядерної війни.

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