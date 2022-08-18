Росія відкинула пропозицію генсека ООН вивезти зброю з території Запорізької АЕС

Позицію Москви озвучив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на брифінгу в четвер, 18 серпня.

Про це пише російське пропагандистське видання "Интерфакс".

"Неприйнятні пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити", – заявив Нечаєв.

Він додав, що Гутерреш має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав "відвести всіх військовослужбовців та військову техніку від станції та уникнути будь-яких інших розміщень військових сил чи військового обладнання на цій території".

"Об'єкт не повинен використовуватися в рамках якоїсь військової операції. Необхідно терміново погодити на технічному рівні безпечний периметр демілітаризації для того, щоб забезпечити безпеку в районі станції", - йшлося у заяві Гутерреша.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також закликав надати доступ до Запорізької АЕС для фахівців МАГАТЕ після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.

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