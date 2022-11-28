Росія відкладає переговори з США щодо контролю над ядерною зброєю - Держдеп

Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що в односторонньому порядку переносить зустріч, і заявила, що запропонує нові дати.

Адміністрація Джо Байдена звинуватила Росію в тому, що вона відклала зустрічі для обговорення угоди щодо ядерної зброї між двома країнами, які мали розпочатися сьогодні в Єгипті.

Речник Держдепу заявив, що це рішення було прийнято Росією "в односторонньому порядку".

Про це повдомляє CNN.

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"Сполучені Штати та Російська Федерація мали намір скликати засідання Двосторонньої консультативної комісії Нового договору СНО (BCC) у Каїрі, Єгипет, для обговорення виконання Нового договору СНО у вівторок, 29 листопада. Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що в односторонньому порядку переносить зустріч, і заявила, що запропонує нові дати", – сказав речник.

США готові перенести інспекції якомога раніше, оскільки їх відновлення є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності, додав він.

Міністерство закордонних справ РФ повідомило пропагандистському інформагенству РИА Новости, що переговори були відкладені, але не назвало причину затримки.

Дата перенесених переговорів наразі невідома.

Зазначимо, новий Договір СНО обмежує кількість розгорнутої міжконтинентальної ядерної зброї, яку можуть мати як США, так і Росія. Згідно з договором, Вашингтон і москва проводять інспекції озброєнь один одного. Але через COVID-19 перевірки були припинені з 2020 року.

Востаннє договір продовжували на початку 2021 року на п'ять років. Згідно з договором, Вашингтон і Москва проводять інспекції озброєнь один одного. Однак перевірки були припинені з 2020 року через пандемію, і ускладнення виникли, коли США спробували відновити перевірки на початку цього року.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що у Росії залишився єдиний козир у війні проти України. Це - застосування ядерної зброї та удари по наших ядерних об'єктах. На думку Грабського, російський диктатор може сподіватись на те, що якщо Росія пригрозить Україні застосуванням ядерної зброї, це може змусити світ відмовитись від допомоги нашій державі.

Зазначимо, в одній із двох російських ракет X-55, яку 17 листопада збили над Києвом, замість бойової частини було "прикручено" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.

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