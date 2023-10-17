Росія відкликає ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань – що це означає

У Росії заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Спікер Державної Думи В'ячеслав Володін заявив, що Росія відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Про це пише Reuters.

Володін заявив, що Росія ратифікувала договір ще 2000 року, а США не зробили цього через своє "безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки". Він також наголосив, нібито таким чином країна-агресорка Росія намагається "захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет".

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Російський диктатор Володимир Путін 5 жовтня заявив про свою неготовність сказати, чи слід РФ відновити ядерні випробування після закликів деяких російських експертів з безпеки та законодавців провести випробування ядерної бомби для "попередження" Заходу.

Попри скасування ратифікації, Росія залишиться підписантом Договору і продовжуватиме співпрацювати з його організацією та глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які випробування.

"Російські офіційні особи кажуть, що відкликання ратифікації не означає, що Росія збирається випробувати ядерну бомбу, і що це просто узгоджується з позицією США, хоча експерти з контролю над озброєннями стурбовані тим, що Росія може повільно йти до відновлення ядерних випробувань", - йдеться у повідомленні.

Пострадянська Росія ніколи не проводила ядерних випробувань. Востаннє Радянський Союз проводив випробування 1990 року, а США – 1992 року.

Як пише Reuters, відновлення ядерних випробувань Росією, Сполученими Штатами чи Китаєм може свідчити про початок нової гонки ядерних озброєнь між великими державами. Війна в Україні підвищила напруженість між Москвою та Вашингтоном до найвищого рівня з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року саме тоді, коли Китай прагне зміцнити свій ядерний арсенал, щоб відповідати своєму статусу нової наддержави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив, що до кінця 2023 року ймовірність ядерних загроз з боку Росії зросте.

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