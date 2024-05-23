Росія відмежовується від окупованих територій Донбасу “прикордонною смугою”

Наближатися на відстань 100 метрів до “кордону” дозволять лише після повідомлення ФСБ.

На кордоні Ростовської області РФ із так званими “ДНР” та “ЛНР” встановили особливу п'ятикілометрову зону зі спеціальним правовим режимом, аналогічним прикордонному.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на губернатора російського регіону Василя Голубєва.

У спеціальній зоні можна буде перебувати лише за наявності документів, що засвідчують особу. Крім того, наближатися на відстань 100 метрів до “кордону” дозволять лише після повідомлення ФСБ.

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Такі заходи, за словами російського губернатора, запроваджуються для того, щоб захистити область від проникнення “терористів, екстремістів та їхніх пособників”, а також незаконного переміщення зброї та боєприпасів на територію регіону.

Влада Ростовської області заявила, що для евакуації мешканців прикордонної особливої зони підстав немає. На території запроваджується спеціальний режим в'їзду, виїзду та тимчасового перебування, але люди продовжать там жити.

Протяжність кордону Ростовської області з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей України становить понад 600 км.

Нагадаємо, російські прикордонники прибрали з прикордонної з Естонією річки Нарва буї, що маркують судноплавне русло. Естонія чекає пояснень з цього приводу.

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