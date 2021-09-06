Росія відмовила у допиті терориста Гіркіна та його поплічників у справі про збитий “Боїнг” над Донбасом

Росія відмовила у допиті терориста Гіркіна та його поплічників у справі про збитий “Боїнг” над Донбасом

Вирок суду в Гаазі щодо росіян, причетних до катастрофи рейсу MH17, планують винести до кінця наступного року.

Влада Російської Федерації відмовила в допиті своїх громадян під час судового процесу в Окружному суді в Гаазі (Нідерланди) у справі про катастрофу лайнера Boeing рейсу MH17 над Донбасом. Трьох росіян, серед яких працівник ФСБ у відставці Ігор (Стрєлков) Гіркін, обвинувачують у причетності до його збиття влітку 2014 року ракетою російського ЗРК “Бук”.

Про це в понеділок, 6 вересня, повідомило нідерландське видання De Telegraaf.

На слуханнях, які розпочалися цього дня, головуючий суддя Гендрік Стейнхейс заявив, що ніхто з обвинувачених на суд не з’явився, а російська влада не надала дозволу на допит своїх громадян. Загалом обвинувачення висунуто трьом росіянам - відставному співробітнику ФСБ Ігорю (Стрєлкову) Гіркіну, відставному працівникові ГРУ Сергію Дубінському та відставному російському офіцерові Олегу Пулатову.

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Також у цьому злочину обвинувачують громадянина України, командувача підрозділом розвідки терористів "ДНР" Леоніда Харченка, місце перебування якого українській владі тепер невідоме.

Попри те, що підсудні не з’явилися, головуючий на суді Гендрік Стейнхейс спрогнозував, що вирок у цій справі може бути винесено до кінця наступного року.

Нідерландська прокуратура виступить з обвинувальним актом у листопаді-грудні поточного року. Потім у березні 2022-го у захисту буде місяць на виступи, після чого в публічній частині процесу зроблять паузу. На початку літа 2022 року розпочнуться фінальні слухання.

Вирок можуть винести 22 вересня 2022 року, резервними датами визначено 17 листопада та 15 грудня.

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