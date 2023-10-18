Росія відмовилась від заборони ядерних випробувань: реакція українського МЗС

Відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ухвалене Державною думою Російської Федерації, в МЗС України назвали ще однією провокацією держави-агресорки, спрямованої на посилення ядерного шантажу.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

”Це рішення є частиною ланцюга подій, які відбуваються в Росії протягом останніх років. Держава-агресор вже спровокувала небезпечний дисбаланс глобальної архітектури ядерного роззброєння та нерозповсюдження своїми рішеннями про призупинення участі у новому Договорі про СНО та протиправне розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі”, - нагадали у МЗС.

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Українські дипломати звертають увагу світової спільноти на те, що така безвідповідальна поведінка країни з найбільшим ядерним потенціалом у світі вкотре ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність.

“Україна засуджує кроки Росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародну спільноту відповідно відреагувати на провокації Москви", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країни НАТО готуються до ядерного удару по території Росії під час військових навчань “на східному фланзі Альянсу”.

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