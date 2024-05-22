Чи відмовилася Росія від плану щодо кордонів в Балтійському морі: у Bloomberg проаналізували ситуацію

Пропозицію Міноборони Росії змінити кордон Балтійського моря та територіальні води країни поряд з конкурентами НАТО, яка викликала різку відповідь з боку Литви та Фінляндії, видалили з урядового сайту без пояснення причин.

Ситуацію аналізує Bloomberg.

Нагадаємо, що у документі йшлося про те, що Міноборони РФ хоче скоригувати координати точок, за якими воно розраховує територіальні води Росії, і посилалося на документ 1985 року, ухвалений СРСР, щоб обґрунтувати цю пропозицію.

Однак 22 травня на сайті відомства з'явилося повідомлення про те, що проєкт був видалений.

"Перед цим медіа у РФ поширили заяву неназваного "військово-дипломатичного джерела", яке заперечувало, що Москва має якісь плани щодо перегляду державного кордону на Балтиці або своїх територіальних вод. Вони не пояснили, чому цей документ був опублікований", – йдеться у матеріалі.

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив будь-які політичні наміри, хоча й не відхрестився від документа і заявив, що Росія зобов'язана вжити "відповідних заходів" для забезпечення своєї безпеки.

"Росія намагається посіяти страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація, спрямована проти НАТО і ЄС, і на неї має бути дана відповідна жорстка відповідь", – сказав очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права регулює, як прибережні держави визначають свої морські території, і Росія повинна дотримуватися хартії як країна-підписант.

"Сіяти плутанину – це частина гібридного впливу. Фінляндія не дасть себе заплутати", – сказала вона.

Пізніше Валтонен, виступаючи перед ЗМІ, заявила, що її країна буде виходити з того, "що це рутинна перевірка координат", яку дозволяє статут ООН. Вона сказала, що Фінляндія продовжить "стежити за ситуацією і намагатиметься офіційно з'ясувати, про що йдеться", але "наразі немає підстав для спекуляцій".

Нагадаємо, із сайту російського уряду дійсно зник законопроєкт Міністерства оборони про односторонню зміну її кордонів із Фінляндією, Естонією та Литвою у Балтійському морі.

Водночас головнокомандувач ЗС Швеції припустив, як саме Путін хоче контролювати Балтійське море.

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