Росія відмовляється видавати Нідерландам двох засуджених у справі про аварію літака рейсу MH17

Росія заявила, що не збирається видавати Нідерландам двох засуджених судом у Гаазі за збиття літака рейсу MH17.

У Росії відмовляються видавати Нідерландам двох заочно засуджених у справі про аварію літака рейсу MH17 2014 року на Донбасі. Зокрема, йдеться про Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

"Конституція РФ встановлює пряму заборону на видачу громадян Росії іноземним державам. Саме тому ні перший, ні другий засудженого не буде виданий", - йдеться у повідомленні російської пропаганди.

Крім того, в РФ заявили, що не визнають рішення окружного суду Гааги, мовляв, російська сторона була відсторонена від розслідування збиття над Донбасом малайзійського "Боїнга".

Нагадаємо, 17 листопада окружний суд Гааги визнав винними у справі про аварію літака Malaysia Airlines, який прямував рейсом MH17, росіян Гіркіна і Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка. Суд засудив їх до довічного ув'язнення та виплати 16 млн євро компенсацій сім'ям загиблих.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відреагував на відповідне рішення Гаазького суду й наголосив, що всі російські звірства будуть покарані.

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