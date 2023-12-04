Росія відновлює бойові можливості: генерал НАТО заявив про загрозу для країн Балтії

Генерал погодився з думкою про те, що РФ мобілізує свої ресурси проти Альянсу.

Попри війну проти України, Росія почала відновлювати свої бойові можливості, і це створює підвищену загрозу Балтійському регіону.

Таку заяву командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт висловив у інтерв’ю виданню LRT.

"Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні. І це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря", – наголосив високопосадовець Альянсу.

Він погодився з думкою очільника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, який заявив, що РФ мобілізує свої ресурси проти НАТО.

"Але ми повинні бути дуже обережними з висновками, які ми робимо з цього. Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими і відбуваються у правильному напрямку", – зазначив фон Зандрарт.

Він також зазначив, що неправильно було б важати, що від Росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів ППО.

"Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби… все ще визначатимуть поле бою", – додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив – якщо росіяни вважатимуть, що перемогли у війні проти України, в них може виникнути "спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність". Так політик прокоментував інформацію про плани РФ підготуватися до агресії проти країн Балтії.

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