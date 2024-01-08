Росія відновлює радянський контрпідрозділ, який заснував Сталін – розвідка Британії

Деякі російські політики наприкінці 2023 року заявляли про необхідність відновити у Росії радянський контррозвідувальний підрозділ "СМЕРШ". Проте вже на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення російських оперативників, які носили нашивки цієї організації.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначили у розвідці, поки незрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєво нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз до РФ", - йдеться в повідомленні.

Назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам" ("смерть шпионам" - рос.). Підрозділ, який заснував диктатор СРСР Йосип Сталін, існував 1941-1946 рр.

Нагадаємо, в Міноборони Британії підрахували втрати росіян у війні до кінця 2024 року.

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