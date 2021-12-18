Росія відправила стратегічні бомбардувальники на білорусько-польський кордон: відео

Міноборони Білорусі опублікувало у Мережі відео з літаками, здатними нести ядерну зброю.

Військові літаки Росії та Білорусі провели спільне патрулювання повітряного кордону з Польщею, поблизу якого цього року виникла спровокована режимом Лукашенка міграційна криза.

Про участь російських стратегічних бомбардувальників у цьому польоті повідомили у пресслужбі білоруського Міноборони.

У патрулюванні брали участь стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 російських ВКС та багатофункціональні винищувачі СУ-30СМ Білорусії.

Білоруське оборонне відомство опублікувало в Telegram 40-секундний ролик із бомбардувальником та двома винищувачами. Щоправда, ні дати польоту, ні подробиць патрулювання не вказано.

Нагадаємо, на початку листопада стратегічні бомбардувальники-ракетоносці російських збройних сил уже залучали для патрулювання повітряного кордону Білорусі. За словами лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, ці літаки здатні нести ядерну зброю.

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