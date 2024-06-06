Росія відправляє на Кубу військові кораблі та атомний підводний човен: чи існує загроза для США

Російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, відвідає порт Гавани з 12 по 17 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Куби.

У зовнішньополітичному відомстві куби запевняють, що цей візит російських кораблів “відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою та Російською Федерацією і суворо відповідає міжнародним нормам”.

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“Жоден з кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня зупинка в нашій країні не становить загрози для регіону”, — заявляє кубинське міністерство закордонних справ, додавши, що “візити військово-морських підрозділів з інших країн є історичною практикою” між державами, з якими Куба підтримує “відносини дружби та співпраці”.

Згідно з пресрелізом, до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер".

Військовий корабель “Адмірал Горшков” називають флагманом фрегатів останнього покоління ВМФ Росії. Саме він у січні 2023 року провів навчання з відпрацювання пусків гіперзвукових ракет “Циркон” в Атлантиці за допомогою комп’ютерного моделювання.

В опублікованому комюніке МЗС Куби нічого не йдеться про військові навчання. Міноборони РФ теж публічно не інформувало про такі дії у Карибському регіону.

Як реагують у США

Неназваний американський чиновник раніше повідомив Reuters, що цього літа російські кораблі проводитимуть маневри в регіоні Карибського моря і можуть робити зупинки в портах Куби та Венесуели.

У Вашингтоні не вважають загрозливим цей російський крок, який передбачає присутність відносно невеликої кількості кораблів, але ВМС США стежитимуть за навчаннями, сказав анонімний чиновник.

Чиновник також додав, що російський флот активізувався через підтримку, яку надають США Україні.

“Росія хоче показати, що вона все ще здатна до певного рівня проекції сили в глобальному масштабі”, — сказав він.

Представники американського оборонного відомства поінформували відповідних законодавців Конгресу про цю діяльність минулого четверга.

“У рамках регулярних військових навчань Росії ми очікуємо, що російський флот буде проводити активні військово-морські та повітряні дії поблизу Сполучених Штатів цього літа. Кульмінацією цих дій стануть глобальні російські військово-морські навчання восени”, — сказав чиновник.

Повідомлення про “візит” російських кораблів на Кубу надійшли після того, як президент РФ Володимир Путін пригрозив, що Москва може озброїти треті країни для нападу на західні цілі у відповідь на те, що уряди країн Заходу дозволять Києву використовувати свою зброю для ударів по цілях на території Росії.

Нагадаємо, 6 червня колишній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив "серйозну зміну зовнішньої політики" після заяви Володимира Путіна про можливе передавання російської зброї неназваним "третім особам" для ударів по США та їх союзниках. Поплічник Путіна обіцяє радіти з успішного застосування російської зброї по об’єктах у США чи у країнах-союзниках, очікуючи якомога більших жертв.

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