Росія відправляє своїх бійців до КНДР під виглядом лікування: в ISW назвали справжню причину

Повідомляється, що військове командування РФ відправляло поранених військових назад до штурмових груп без лікування.

Росія відправляє своїх досвідчених військових до Північної Кореї для лікування. Це може дозволити їм працювати з північнокорейськими силами та поширювати уроки війни в Україні під час начебто одужання.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Посол Росії у КНДР Олександр Мацегора стверджував, що країна відправила "сотні" поранених військових, які воювали проти України, до Північної Кореї для реабілітації та медичного обслуговування. За словами дипломата, КНДР відмовилася від пропозиції Росії щодо фінансової компенсації за медичне обслуговування, харчування та інші витрати, пов’язані з перебуванням росіян у цій країні.

Повідомляється, що військове командування РФ відправляло поранених військових назад до штурмових груп без лікування, демонструючи загальну зневагу до здоров’я солдатів у армії. Цей факт також ставить під сумнів офіційні заяви Росії про відправлення її солдатів за кордон на лікування, зокрема до Північної Кореї.

"Прибуття до Північної Кореї досвідчених російських солдатів, особливо якщо серед них є офіцери чи унтер-офіцери, може дозволити російським військовим працювати з північнокорейськими силами та поширювати уроки війни в Україні під час нібито одужання", – вважають аналітики.

Нагадаємо, за оцінками експертів, північнокорейські військові, які відступили з поля бою в Курській області, повернуться на війну проти України. Це можливо після перегрупування, перепідготовки або ротації нових військ.