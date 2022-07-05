Росія відводить військову техніку від кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО (фото з супутника)

Росія відводить військову техніку від кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО (фото з супутника)

У Мережі опублікували супутникові знімки, на яких зафіксованоо, що Росія почала відводити військову техніку від кордону з Фінляндією після заяв країни про вступ до НАТО.

На знімках зафіксована російська військова частина 34667, розташована в селі Алакуртті в Мурманській області. Це приблизно за 70 км від кордону з Фінляндією.

Відповідні супутникові знімки опублікувала фінська державна телерадіокомпанія Yle, а увагу на це звернуло видання "Агентство".

За даними журналістів, від середини травня з тамтешньої російської бази вивезли понад 100 одиниць техніки, включно з десятками бронетранспортерів.

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"Принаймні третина або навіть половина приблизно від 2000 солдатів залишили базу одночасно", – зауважили в Yle.

Фінський військовий експерт Марко Еклунд припустив, що цих російських військових відправили воювати до України.

Зауважимо, що у військовій частині 34667 дислокована 80-та окрема мотострілецька бригада. Росія офіційно не повідомляла про відведення техніки та солдатів з Алакуртті.

Фото: Yle

Нагадаємо, 5 липня міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ до НАТО.

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