Росія вигідна деяким країнам: політтехнолог перелічив держави, що зацікавлені в РФ

Є ще така "вісь зла", яка все-таки підживлює Росію.

Росія поки може бути вигідна деяким країнам. РФ – це велика ресурсна база. Вона продовжує торгувати з Індією, Китаєм, з країнами африканського континенту, Іраном.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Росія – це велика ресурсна база. І так, продовжують торгувати з Індією, Китаєм, з країнами африканського континенту. Іран туди ж. Є ще така "вісь зла", яка все-таки підживлює Росію", – зазначив політтехнолог.

Тизенгаузен також нагадав, що Путін вміє добре брехати, зокрема, і собі.

"Достатньо підняти записи, коли він каже, що "йому не потрібна Україна"… коли він каже в ранніх своїх інтерв'ю, що "Крим – питання вже вирішене, однак Росії Крим не треба"… загалом, він бреше постійно", – наголосив він.

За словами експерта, брехня Путіна залежить від ситуації, в якій він перебуває. Мовляв, у поганій ситуації більше бреше, а якщо ситуація краща – менше.

"Путін, який своєю доктриною російської міжнародної політики вийшов і говорить, що у них "політика миролюбна, взаємовигідна". Загалом, намагається трохи скрасити свій образ кривавого маніяка. Для кого?" – сказав Тизенгаузен.

Він зазначив, що Європа все розуміє. Окрім того, розуміють все й "торгові партнери" Путіна.

"Вони просто радіють, що нині він у такій перебуває ситуації, якій не позаздриш, що дешевше може продавати товари. Тому всі ці їхні заяви про "миролюбну політику" – я б їх взагалі не розглядав", – додав політтехнолог.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін розповів про "правопорядок та громадську безпеку" на тимчасово захоплених територіях України.

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