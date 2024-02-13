Росія виходить з Парламентської асамблеї ОБСЄ: неочікувана причина

Росія заявила, що виходить з Парламентської асамблеї ОБСЄ, адже вона нібито виділяє багато коштів на орган, який підтримує Україну.

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що до 21 лютого Дума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Про це Володін сказав під час пленарного засідання Держдуми, пише The Insider.

Володін назвав ПА ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", - заявив Володін.

Зазначимо, що Парламентська асамблея - міжпарламентський орган, що об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Він був створений 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ.

Влітку 2023 року асамблея створила парламентську групу підтримки України.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вийшла або тимчасово зупинила членство в багатьох міжнародних організаціях, зокрема в Раді Європи, Раді з прав людини ООН, Раді держав Балтійського моря та Міжнародній організації праці.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ в тому, що вона стала придатком НАТО та Європейського Союзу. Мовляв, винні в цьому країни Заходу.

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