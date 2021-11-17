Росія виклала у відкритий доступ конфіденційні листи очільників МЗС Німеччини та Франції

На сайті МЗС РФ опубліковано дипломатичне листування Лаврова з приводу нормандського формату.

У середу, 17 листопада, міністерство закордонних справ Росії опублікувало листи міністрів закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Іва Ле Дріана та Хайко Мааса до їхнього російського колеги Сергія Лаврова.

Дипломатичне листування з’явилося у відкритому доступі на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

У такий спосіб росіяни намагаються переконати світ у тому, що позиція російської сторони щодо проведення зустрічі в нормандському форматі нібито постійно тлумачиться неправильно.

"Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції Г.Маасом та Ж.-І. Ле Дріаном" - заявили у відомстві.

Як свідчить опубліковане листування, Лавров назвав умовою для проведення "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви, проект якої було запропоновано очільникам МЗС Німеччини та Франції. У цьому документі йдеться про необхідність "прямого діалогу між Києвом і Донецьком та Луганськом", а відповідальність за порушення режиму припинення вогню покладається на Україну.

У своїй відповіді німецький та французький міністри закордонних справ зауважили, що заяви РФ не відповідають дійсності, а деякі пропозиції російські сторони гарантовано не будуть прийняті у нормандському форматі.

Головним приводом для такого “нестандартного кроку”, як назвав публікацію конфіденційного дипломатичного листування міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, стала недавня заява про підтримку України в Брюсселі, яку було зроблено після зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

“У ній ви пригрозили нам якимись “наслідками” за нібито спроби підірвати цілісність України, звинуватили нас у “черговій відмові” від участі в міністерській зустрічі нормандського формату... Водночас ви продовжуєте ігнорувати саботаж Києвом Мінських домовленостей”, - йдеться в цьому гнівному листі, яким Лавров попередив про публікацію листів від чужоземних міністрів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його західні колеги отримали пропозиції щодо зустрічі у “нормандському форматі”.

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