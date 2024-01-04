Росія використала для масованого повітряного удару ракети Кім Чен Ина — Кірбі

КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет.

У четвер, 4 січня, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що в широкомасштабних атаках РФ на Україну використовувалися ракети з Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

“Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет”, — сказав Кірбі.

Останніми днями, за його словами, “російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні”, додавши, що вона, здається, впала у відкритому полі.

Сполучені Штати та їхні союзники тепер винесуть це питання на розгляд Ради Безпеки ООН, оскільки постачання ракет є порушенням санкцій ООН, накладених на Північну Корею.

Кірбі назвав постачання зброї Північною Кореєю Росії "значною та тривожною ескалацією" і заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє угодам із зброєю. Він також заявив, що Білому дому відомо про наміри Росії купувати ракети у свого іранського союзника.

"Ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням цим передачам зброї між Росією та Північною Кореєю та між Росією та Іраном", - пообіцяв він.

Нагадаємо, КНДР і Росія використовують для торгівлі зброєю спеціальну економічну зону.

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