Росія використає візит Лаврова до Африки для "звинувачення Заходу у продовольчій кризі" - британська розвідка

Міністр закордонних справ РФ зараз здійснює поїздку до країн Африки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров здійснює поїздку до Єгипту, Ефіопії, Уганди і Республіки Конго.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія використає візит Лаврова до Африки для звинувачення Заходу у продовольчій кризі.

"Досить імовірно, що Росія спробує використовувати візити на захід для міжнародної продовольчої кризи і заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну", - йдеться у щоденному огляді Британії.

За даними британської розвідки, від 2014 року Росія зробила значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, до того ж ПВК "Вагнера" часто використовувалася нею як один з її улюблених інструментів впливу в регіоні.

"Росія, ймовірно, в першу чергу взаємодіє з Африкою, тому що вважає, що це зміцнить ідентичність "великої держави", до якої Росія прагне. Її другорядні цілі, ймовірно, полягають в тому, щоб забезпечити товарні концесії і переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, російська приватна військова компанія "Вагнера" досягла успіху в тактичному наступі на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС і селища Новолуганське. Деякі українські сили, ймовірно, вже виведені з цього району.

Нагадаємо, Лавров заявив, що угода про експорт зерна не заважає Росії продовжувати обстріли України.

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