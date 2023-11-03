Росія використовує атаку ХАМАСу “найбільш збоченим способом” — представник Ізраїлю в ООН

У Кремлі звинувачують Ізраїль у надмірних силових діях проти терористів, щоб відвернути увагу світу від війни РФ проти України.

Росія використовує атаку ХАМАС на Ізраїль “найбільш збоченим способом”. Метою Москви є відвернення уваги міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.

Про це в п’ятницю, 3 листопада, заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Так ізраїльський дипломат відповів на слова постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в "окупації" Палестини і заперечив її право на самооборону.

“Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. Росія — остання, хто нас навчатиме”, — сказав Ердан.

Він додав, що “всім зрозуміло”, як Росія відреагувала б, якби тисячі її громадян були вбиті та викрадені терористами.

Ердан назвав головну мету таких заяв російського дипломата - "відвернути увагу світу від вторгнення РФ в Україну".

Ізраїльське видання зазначає, що напередодні під час свого виступу на надзвичайній спецсесії Генасамблеї ООН щодо Палестини російський постппред Василь Небензя апелював до консультативного висновку Міжнародного суду 2004 року, хоча в цьому документі не йдеться про відсутність у Ізраїлю права на самооборону, а лише зазначається, що це право не дозволяє будувати роздільний бар'єр на території, яку ООН визнає окупованою.

Як відомо, після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС президент РФ Володимир Путін став на бік Палестини та звинуватив США у провальній політиці на Близькому Сході.

Недавні антиєврейські заворушення в мусульманських республіках РФ господар Кремля цинічно назвав інспірованими “країнами Заходу через агентів з України”.

Нагадаємо, у неділю, 29 жовтня, на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбулися антиізраїльські акції. Росіяни почали вимагати, аби євреїв виселили з країни, а також заборонили в'їзд до РФ громадянам Ізраїлю.

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