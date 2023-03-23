Росія використовує дві схеми для обходу санкцій: одна легальна, а друга та основна — ні

Росія обходить санкції двома шляхами: легально і нелегально. Наприклад, нелегальний полягає в тому, що РФ постачає за низькими цінами нафту, наприклад, у Китай, в Індію, де вона переробляється і вже як легальний продукт поставляється до ЄС.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Омельченка, за першою схемою сертифікати на нафту, яка завантажується з дрібніших танкерів з Новоросійська або Туапсе на супертанкери у Середземному морі, потім переглядаються. Так нафта може йти під маркою не російської, а азербайджанської, казахстанської чи марокканської.

А нелегальна схема полягає в тому, що РФ постачає за низькими цінами нафту, наприклад, у Китай, в Індію, де переробляється і звідки як легальний продукт поставляється до Євросоюзу.

"Наразі найбільшим споживачем російських нафти та нафтопродуктів є Саудівська Аравія, яка сама виробляє дуже багато нафти та нафтопродуктів. Вона є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів також за цією схемою. Просто саудівці купують у РФ, а потім уже їх перепродують значно дорожче на світових ринках”, — додав експерт.

Попри це, санкції працюють, а обсяги закупівель нібито легальних нафтопродуктів у ЄС, за оцінками експерта, невеликі. Спікер наполягає, що такі країни мають піддаватися дії вторинних санкцій.

Нагадаємо, що країни G7 відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту. Президент США Джо Байден заявив, що немає потреби у корегуванні нафтових санкцій, які були запроваджені проти Росії.

Тим часом Саудівська Аравія на тлі зростання попиту на нафту в Азії та Європі, хоче підвищити ціни на сиру нафту.

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