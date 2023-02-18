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Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною — ЗМІ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною — ЗМІ

Фото: Associated Press

Попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.

Згідно з митними документами, деякі з комерційних безпілотників прибувають на передову від російських дистриб’юторів, яких постачає китайська компанія DJI, а інші транспортуються через Об’єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що безперервне розгортання Росією китайських безпілотників на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, незважаючи на санкції Заходу.

Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни. Так частину дронів DJI армія отримала з ОАЕ оплативши поставку через державний банк "Сбербанк", що перебуває під санкціями.

Слід зазначити, що у вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів до РФ з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що Кудрявцев, власник компанії Woerd-Tech BV, постачав безпілотники, які використовуються армією РФ.

Так, згідно з даними про торгівлю, Woerd-Tech відправила до Росії експортно-контрольованих товарів на суму щонайменше 270 тис. доларів, зокрема деталі для дронів DJI.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення агресорки Росії до України - 24 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
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